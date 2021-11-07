Fatih Terim: İki golü de aşağı yukarı biz attık

Süper Lig 'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

Genel olarak kaybettiğimiz puana üzgünüz. Hiç pozisyon vermemişken, tesadüflerin haricinde yenen herhangi bir şey yokken, ikinci yarıda Emre'nin topuna kadar hiçbir sıkıntımız yok, tam aksi oyuna hakim olan bizdik. Ancak 3. bölgede biraz etkili olmamız lazımdı. Herhalde Kerem'in, Halil'in biraz da yorgunluğu. Eğer istatistiklere bakarsak, bu maç nasıl 1-1 bitti dersiniz ama futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun. Üzgünüm tabii, kaybettiğimiz iki puan. Bugün öyle diyebilirim rahat rahat. İki golü de aşağı yukarı biz attık. Direkten dönen, kaçırdığımız top... Biraz geç hareketlendik açıkçası. Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz açıkçası. Üzgünüm tabii ama lig devam ediyor, biz de buradayız. Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktığımızda, hak ediyoruz bazı şeyleri de açıkçası. Rakip kaleye gelemiyor, oyunu kontrolünüze almışsınız, golü atabilirsiniz, bir an durup dururken morali yükselten bir pas atıyoruz. Bu sene, bu ve benzeri pozisyonlar yaşadık. Maalesef. Bir takım adına, teknik adam adına istenilen şeyler değil bunlar. Bütün bunlara rağmen daha iyi günlere gideceğiz inşallah.