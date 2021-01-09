Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı öncesi değerlendirmeleri şu şekilde:

Cezamız ancak bitti. Genelde böyle ceza veriyorlar. Herhalde 'Fatih Terim'e de az ceza vermeyelim' diyorlar. 5'ler, 7'ler, 9'lar. Hak ettiğimiz cezanın üstünde olduğunu düşünüyorum. TFF ile ilgili güven duygularımı zaten daha önce dile getirmiştim. Tekrarlamaya da gerek yok.

Sahada olamadığım için çok da mutlu değilim. Bazen de hakim olamıyorsunuz kendinize. Yeni bir maç. Futbolun da tadı pek kalmadı. Seyirci de yok. Keyfi yok. İmkanlarımız zaten fazla değildi, pandemiden sonra daha da azaldı. İmkan yok ama beklenti çok... Ben zaten ne zaman gelsem hiç bolluk olmadı Galatasaray'da... Bize şimdi olağanüstü işler yapmak düşüyor. Şapkadan tavşan çıkarmak lazım. Bize düşen o... Bugün de olağanüstü işlerden bir tanesini yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız.











