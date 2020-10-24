Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

Zaman zaman peki iyi değildik ama oyunun genelinden memnunum. Maçı daha evvel koparabilirdik. 10 kişi de kaldık yine ama o dakikadan sonra rakibe de şut şansı vermedik. Küçük bir moral bulduk bu 3 puanla... Umarım bu galibiyet iyi gidişatın başlangıcı olur.

Geçen hafta Etebo'nun sarı kartları sarı olabilir ama bugün arkadaşlarımın bana söyledikleri şey pek de çift sarı kartlık şeylerin olmadığı... Biz bazen 10'a 11 idman yapıyoruz ama daha çok yapmamız lazım galiba. Hakemler, kurul herhalde 'Bu adam hayatında hiç atılmamış, biz bunu bi' atalım da rekor Türkiye'de olsun. İlk atıldığı ülke Türkiye olsun' dediler. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Saçma sapan bir kart.







