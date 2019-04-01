Şampiyonluk yarışında çok kritik 8 haftaya girilirken, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı zorlu bir yarı final eşleşmesi bekliyor... Cim Bom Malatyaspor ile salı günü önce kupda kozlarını paylaşacak, cumartesi günü de aynı rakibini ligde ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Terim ise Kadıköy’de oynanacak derbi öncesi futbolcularından mutlaka 2’de 2 bekliyor. İbra krizi sonrası yönetimde yaşanan huzursuzluğun takıma yansımaması için çaba gösteren Terim, Florya’da takımla sürekli toplantılar yapıyor. İmparator’un, “Fenerbahçe derbisini de, yönetimde yaşananları da bırakın. Bizim işimiz futbol. Siz sadece Malatyaspor’u düşünün. İlk yarıda onlara yenilmiştik, unutmayın. Bu kez aynı hataya düşmeyelim. Bu iki maçı kazanmak zorundayız. Başka yolu yok” dediği öğrenildi.

‘Hem lig hem kupa’

Fatih hoca, Malatyaspor karşısında 2’de 2 yapmaları halinde şampiyonluk havasını yakalayacakları görüşünde. Oyuncularını, “Ligi de kupayı da alacağız” diyerek motive eden İmparator’un elini en çok güçlendiren nokta ise yönetimin 75 milyon liralık alacakları geçtiğimiz gün ödemiş olması.

Metin Karabaş