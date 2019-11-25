Fatih Terim: Her şey sizin elinizde

Oyuncularıyla toplantı yapan Terim’in, “Her takım böyle sıkıntılı dönemler geçirebilir. Hiçbir şey bitmiş değil. Oynayacağımız kritik maçlar var. Hem Avrupa’da hem de ligde her şey sizin elinizde. Kazanmak istediğinizi sahada göstereceksiniz” dediği öğrenildi. 25 günde 8 maça çıkacak olan Galatasaray’da Fatih hoca, 3 kulvarda farklı oyuncuları sahaya sürmeyi planlıyor. İmparator, kadrosundaki her isimden bu süreçte yararlanacak.