Fatih Terim: Her şartta kazanmak istiyoruz

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Erhan Önal ve Rasim Öztekin için Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Mekanları cennet olsun.

Geçen haftaki oyunun üzerine koyarak devam etmeliyiz. Rakip alanda bloklar arasını iyi kullanmamız vermemiz lazım. Kaptırdığımız toplarda ani tepki vermeliyiz. Bu rakibi hataya zorlayacaktır. Takımımdan bunu bekliyorum. Kazanmaktan başka niyetimiz yok. Bunu doğru oyunla yapmalıyız tabii ki... Saha, yağmur gibi şartlara rağmen, her şartta kazanmak istiyoruz.

Bazı oyuncularımızın fizik kaliteleri de daha üst seviyeye çıkıyor. Kaliteli oyuncularımızın fizik kalitelerini de tamamlayabilirsek kadro için her şey daha iyi olur. Çarşamba-Pazar maçlarını oynamak kolay değil ve biz Emre Taşdemir de dahil olmak üzere tam kadroyuz. Hiç sakatımız kalmadı.







