Fatih Terim: Hepinize ihtiyacım var

Sarı-Kırmızılılar'da tempo her geçen gün yükseliyor, teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerini lige yeniden motive etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda dün yapılan idman öncesinde takımı toplayan ve kısa bir görüşme yapan tecrübeli hocanın, 5 oyuncu değişikliği kuralıyla ilgili konuştuğu belirtildi.





'Fırsata çevirelim'

Terim'in, "Gençler dahil herkese süre gelecek. Bu durumu fırsata çevirelim. Artık hazır olmalısınız, hepinize normalden daha çok ihtiyacım var. Eğer bu değişiklik kuralını avantajlı hale getirirsek, her şey bizim için daha iyi olur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.