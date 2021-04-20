Fatih Terim: Hep böyle olmalıyız

Haftayı Göztepe deplasmanında galibiyetle kapatarak kriz sürecini şimdilik atlatan Galatasaray'da, gözler seri için Trabzonspor sınavına çevrildi. Cim Bom'da zorlu mücadelenin taktik provası bugün gerçekleşecek. Son maçta ortaya konan futboldan memnun olan Fatih hocanın, 11'de önemli değişiklikler yapmayı düşünmediği öğrenildi.