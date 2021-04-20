Fatih Terim: Hep böyle olmalıyız
Oyuncularıyla dünkü idman öncesi bir konuşma yapan Fatih Terim'in, "Sizden istediğim oyun ve istek buydu. Artık her maçta böyle oynamalıyız. Bize yakışan, iyi oynayıp, kazanmaktır. Ondan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Böyle devam edin" dediği öğrenildi.
Haftayı Göztepe deplasmanında galibiyetle kapatarak kriz sürecini şimdilik atlatan Galatasaray'da, gözler seri için Trabzonspor sınavına çevrildi. Cim Bom'da zorlu mücadelenin taktik provası bugün gerçekleşecek. Son maçta ortaya konan futboldan memnun olan Fatih hocanın, 11'de önemli değişiklikler yapmayı düşünmediği öğrenildi.