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Fatih Terim: Hep böyle olmalıyız

Oyuncularıyla dünkü idman öncesi bir konuşma yapan Fatih Terim'in, "Sizden istediğim oyun ve istek buydu. Artık her maçta böyle oynamalıyız. Bize yakışan, iyi oynayıp, kazanmaktır. Ondan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Böyle devam edin" dediği öğrenildi.

20 Nisan 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Hep böyle olmalıyız

Haftayı Göztepe deplasmanında galibiyetle kapatarak kriz sürecini şimdilik atlatan Galatasaray'da, gözler seri için Trabzonspor sınavına çevrildi. Cim Bom'da zorlu mücadelenin taktik provası bugün gerçekleşecek. Son maçta ortaya konan futboldan memnun olan Fatih hocanın, 11'de önemli değişiklikler yapmayı düşünmediği öğrenildi.

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