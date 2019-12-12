Fatih Terim: Hayatımızın en kötü performansı...
Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık PSG mağlubiytiyle veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hem 90 dakikayı hem de genel durumu değerlendirdi. PSG'nın sıklet olarak da Galatasaray'dan üstün olduğunu belirten Terim, " Baya ilerideler. Sıklet çok farklı bu sene. Bunu kabul edelim. 30-35 dakika dayanabildik. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Zaten Galatasaraylılar benim maç öncesi açıklamalarımdan anlıyorlardır durumu ama bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Bizim için acı bir veda oldu. Acı vedalardan çok güzel hikayeler çıkmasını ümit ederim. Bizden iyiler, bunu kabul edelim. Baya ilerideler. Sıklet çok farklı bu sene. Bunu kabul edelim. 30-35 dakika dayanabildik. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Zaten Galatasaraylılar benim maç öncesi açıklamalarımdan anlıyorlardır durumu ama bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.
3 lig ve Tuzla maçımız var. Taraftarımızın yardımıyla, hayırlısıyla geçelim sonrasına bakacağız. Bundan sonra bir takım şeyleri değiştirmezsek sıkıntı olacaktır.