Fatih Terim: Hayatımızın en kötü performansı...

Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık PSG mağlubiytiyle veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hem 90 dakikayı hem de genel durumu değerlendirdi. PSG'nın sıklet olarak da Galatasaray'dan üstün olduğunu belirten Terim, " Baya ilerideler. Sıklet çok farklı bu sene. Bunu kabul edelim. 30-35 dakika dayanabildik. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Zaten Galatasaraylılar benim maç öncesi açıklamalarımdan anlıyorlardır durumu ama bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

12 Aralık 2019, Perşembe 01:20
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Fatih Terim: Hayatımızın en kötü performansı...

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde: 

Bizim için acı bir veda oldu. Acı vedalardan çok güzel hikayeler çıkmasını ümit ederim. Bizden iyiler, bunu kabul edelim. Baya ilerideler. Sıklet çok farklı bu sene. Bunu kabul edelim. 30-35 dakika dayanabildik. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Zaten Galatasaraylılar benim maç öncesi açıklamalarımdan anlıyorlardır durumu ama bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. 

3 lig ve Tuzla maçımız var. Taraftarımızın yardımıyla, hayırlısıyla geçelim sonrasına bakacağız. Bundan sonra bir takım şeyleri değiştirmezsek sıkıntı olacaktır. 

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