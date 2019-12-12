Fatih Terim: Hayatımızın en kötü performansı...

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bizim için acı bir veda oldu. Acı vedalardan çok güzel hikayeler çıkmasını ümit ederim. Bizden iyiler, bunu kabul edelim. Baya ilerideler. Sıklet çok farklı bu sene. Bunu kabul edelim. 30-35 dakika dayanabildik. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Zaten Galatasaraylılar benim maç öncesi açıklamalarımdan anlıyorlardır durumu ama bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

3 lig ve Tuzla maçımız var. Taraftarımızın yardımıyla, hayırlısıyla geçelim sonrasına bakacağız. Bundan sonra bir takım şeyleri değiştirmezsek sıkıntı olacaktır.