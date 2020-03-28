Fatih Terim hastaneden takımı takip ediyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüsle mücadelesine hastanede karantina altında devam ediyor. Öksürük şikayeti süren tecrübeli çalıştırıcı, hastanedeki vaktini ise boşa harcamamaya kararlı. 66 yaşındaki teknik adam, günlük olarak oyuncularının antrenman verilerini takip ediyor. Ekibinden her gün detaylı analiz raporları isteyen Terim, tüm takımının ne yaptığını, ailelerinin sağlığındaki son durumu bilmek istiyor. Fatih hocanın taktik analizler yapmaya da devam ettiği ve kendisini lig en kısa sürede tekrar başlayacakmış gibi hazır tutmaya çalıştığı öğrenildi.

"Babamın durumu iyiye gidiyor"

Kızı Buse Terim Bahçekapılı, hastanede karantina altında olan babası Fatih Terim’in sağlık durumu hakkındaki son bilgileri paylaştı. Dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Buse, “Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum” ifadelerine yer verdi.