Fatih Terim hakkında flaş yorum!

Serkay Tütüncü Fanatik Gazetesi Youtube kanalı için Nihat Uzel'in hazırlayıp sunduğu SosyoFanatik programına konuk oldu! Afilli Aşk dizisinin başarılı oyuncusu, yaptığı samimi açıklamalarla bilinmeyenlerini ve enlerini açıkladı. Galatasaray'dan Göztepe'ye, Çocukluk döneminden hayallerine kadar bir çok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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