Fatih Terim: Hak etmediğimiz bir sonuç!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 49 puana yükselen Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi Sivas'ta sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Terim, "Emekçi kadınlarımızın hak ettikleri bir dünyada yaşamalarını diliyorum. Kadınlar gününü kutluyorum." dedi.

'Hak etmediğimiz bir sonuç'

Galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Terim, "Oyun kalitemizde ilk yarıya ayrı bir parantez açmak lazım. Açıkası 1-4 1-5 girebilirdik ilk yarıya. Onun iyi irdelenmesi lazım, çok önemli bir şey benim için, herkes için de öyle olmalı. Sivasspor evinde önemli bir takım ama 10 dakikayı ve golü bir kenara koyarsak oyun kalitesi, kontrolü elinde bulundurma gibi şeyler düşüncemize uygundu ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum.'' diye konuştu.

'2 puanımıza yazık oldu diyen' Terim, ''Fikstürde her rakiple iki defa oynuyorsunuz. Neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bu maçta Sivas seyircisiyle baskıyla çıkacağınız zor göründü ama golü yemezsek rahat bir şekilde çıkacağız. Fikstürden kaçamazsınız. O maç bu maç diyemezsiniz. Beşiktaş da önemli rakiplerimizden. Seyircimiz önünde oynayacağız. Şans mans bunlarla işiniz olmaz. Oynadığınız zaman pozisyonlara giriyorsunuz, kaybınız da zor oluyor. Hakikaten 2 puanımıza yazık oldu.'' ifadelerini kullandı.