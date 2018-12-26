Fatih Terim yönetime tarih verdi!

Süper Lig’de ilk yarının bitmesiyle, Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. 2. başkan Abdurrahim Albayrak, devreye 6 puan geride girmeleri halinde, Ocak ayında yapılacak takviyelerle, Galatasaray’ın yeniden şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacağını iddia etmişti. Teknik patron Fatih Terim’in de, Sivasspor galibiyeti sonrası yönetimle görüştüğü ve özellikle golcü transferi için tarih verdiği öğrenildi.

Lige hazırlamak istiyor

Tecrübeli hoca, 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampında yeni golcüsünü yanında görmek istiyor. Terim’in planı, 12 Ocak’ta Almanya’da Leipzig ile yapılacak özel maçta, yeni golcüyü ilk 11’de oynatarak lige hazırlamak. Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçını, 20 Ocak haftasında Türk Telekom Stadı’nda Ankaragücü ile oynayacak.

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