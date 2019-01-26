Fatih Terim geri dönüyor

Sarı-Kırmızılılar’da beklenen an geldi, çattı... Süper Lig’in 11. haftasında (2 Kasım 2018) Türk Telekom Stadı’nda oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 10 maçtan men cezası alan teknik direktör Fatih Terim, deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla birlikte takımının başında yedek kulübesinde olacak.

Galatasaray’daki 4. döneminde ilk maçına İzmir temsilcisi karşısında geçen sezon çıkan, lig şampiyonluğunu da yine bu rakibi karşısında aldığı galibiyetle ilan eden Terim, 85 gün sonra ait olduğu yere dönecek.

Rakibine hiç kaybetmedi

İmparator’un yokluğunda Cim Bom, oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Takım için de ayrı bir motivasyon kaynağı olan tecrübeli teknik adam, ayrıca lig tarihinde Göztepe’ye karşı rakip olduğu 7 maçı da kazanmayı başardı. Deneyimli teknik adamın hem maç öncesinde hem de 90 dakika sonrası çıkacağı basın toplantısında neler söyleyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.