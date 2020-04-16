Fatih Terim geri döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den müjde... 66 yaşındaki teknik adam, dün akşam saat 19.05’te Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla koronavirüsü yendiğini açıkladı. İşte tecrübeli hocanın canlı yayındaki sözleri: “Merhabalar. Öncelikle herkesi çok özledim. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa ve sabır diliyorum...”

‘İnanın kolay değildi’

“Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi, ama bugüne şükürler olsun. Bugün, uzun süren tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. Son günlerde yakınlarımın da bana en çok sorduğu soruya da bu vesileyle yanıt vereyim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder...”

‘Eskisi gibi olmayacak’

“Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ancak inanıyorum ki yeni hayatlarımız, yeni alışkanlıklarımız için başlangıç adımlarımız moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi en yüksek seviyede tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler, ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız.”

‘Lütfen ciddiye alalım’

“Hayatta her şeyin yeri doluyor bir şekilde. Eksik veya tam doluyor, ama doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. O yüzden lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi lütfen ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları, korunma çözümlerini dikkatle dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elim kalbimde, sizleri sevgi ve özlemle kucaklıyorum.”