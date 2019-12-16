Fatih Terim gençlik hamlesini yapmadı

7. haftadaki 0-0’lık Gençlerbirliği maçının ardından, “Keşke yürekli çocukları koysaydım. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecek. Böyle vurdumduymazlık olmaz” diyen Fatih Terim, ilk yarının bitmesine sadece 2 maç kalmasına rağmen hala beklenen gençlik hamlesini yapmış değil.

Son Ankaragücü maçında da Mariano, Nagatomo, Feghouli, Babel, Belhanda gibi tartışılan yıldızları 11’de sahaya süren Terim, Lemina sakatlandıktan sonra bile ilk tercih olarak Taylan’ı değil, Selçuk’u oyuna aldı. Taraftarlar ise bu değişikliğe ‘ıslıkla’ karşılık vermişti.