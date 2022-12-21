Fatih Terim geleceği hakkında kararı verdi! İtalya basınına konuştu...

2022'nin Ocak ayında Galatasaray 'la yollarını ayıran Fatih Terim'in geleceği bir hayli merak ediliyor. 69 yaşındaki teknik direktör kariyeriyle ilgili bu zamana kadar hep sessiz kalmıştı. Tecrübeli hoca, İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'ya bir röportaj verdi.

Terim bu söyleşide geleceğiyle alakalı flaş açıklamalarda bulundu. Daha önce kariyerinde İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran başarılı teknik patron ayrıca Çizme futboluyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.





'Messi, Messi, Messi!'

Öncelikle taze olan konuyu konuşan Marzio ve Terim ikilisi; 2022 Dünya Kupası'nı değerlendirdi. Lionel Messi'li Arjantin'in kupayı kazanmasına sevindiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "3 ay önce bir röportaj daha verdim. Messi, Ronaldo, Maradona ve Pele'yi kıyaslamamı istediler. Onlara 'Messi, Messi, Messi' dedim. Maradona harika bir oyuncuydu. Ronaldo çok güçlü ama ben Messi'yi gerçekten seviyor ve beğeniyorum. İstediği her şeyi sahada yapabilecek düzeyde bir yıldız" dedi.

'Montella daha iyi olacak'

Türkiye'deki İtalyan teknik direktörler; Andrea Pirlo, Francesco Farioli ve Vincenzo Montella'yı da değerlendirmesi istenen Fatih Terim, "Pirlo ve Farioli'yi seviyorum fakat üçü arasında Montella daha iyi durumda. Eminim daha da iyi olacak" yorumunu yaptı.





'Fiorentina ve Milan'da çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum'

Serie A değerlendirmesi sorulan başarılı hoca, "Spalletti için mutluyum, o harika bir isim. Aynı zamanda arkadaşım. Ona saygım ve sevgim var. Spaletti'yle Napoli bu yıl çok güçlü gidiyor, umarım sonuna kadar gelir ve kazanırlar. Scudetto mücadelesinde Napoli'yi destekliyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan'da çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum" açıklamasında bulundu.

'İstanbul'daki finalde..'

Terim İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında ise, "Üç İtalyan takımı Şampiyonlar Ligi için yarışıyor, bazılarının İstanbul'da final oynaması mümkün. Napoli için de umutluyum" ifadelerini kullandı.

'Geri dönmeye hazırım'

Fatih hoca son olarak geleceği hakkında sorulan soruya da şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel bir projeyle her yere geri dönmeye hazırım. Projesiz takımlarla ilgilenmiyorum."



