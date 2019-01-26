Fatih Terim galibiyetle döndü

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek puanını 35’e çıkardı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakada Göztepe, ikinci yarıda VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Galatasaray, 72. dakikada Sinan Gümüş’ün golüyle 1-0 öne geçtiği müsabakayı galip tamamladı.

İzmir’de etkili olan yağış altında oynanan karşılaşmada saha içinde belli bölgelerde oluşan su birikintileri futbolculara zor anlar yaşattı.

Göztepe galibiyetiyle puanını 35’e çıkaran Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’i takibini sürdürdü. Göztepe ise 22 puanda kaldı.

Deplasman karnesi

Süper Lig’de 9. deplasman maçını geride bırakan Galatasaray, 9 dış saha maçında 4. kez sahadan galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.

Sinan Gümüş’ün 4. golü

Süper Lig’de 3. haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında 1 gol bulduktan sonra geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında 2 gole imza atan Sinan Gümüş, Göztepe karşısında da takımını 1-0 öne geçirdi. Sinan ligde bu sezon 4. golüne ulaştı.

Semih Kaya tekrar sarı-kırmızılı formayı giydi

Galatasaray’ın Çekya ekibi Sparta Prag’dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya, oyunun uzatma bölümünde oyuna girdi. Semih Kaya, son olarak ligde Galatasaray formasını 3 Haziran 2017’de Atiker Konyaspor maçında giymişti.

İlk penaltıyı kaçırdı

Galatasaray maçına kadar ligde penaltı kazanamayan tek takım olan Göztepe, 57. dakikada VAR incelemesinin ardından kullandığı penaltı atışından Celso Borges ile faydalanamadı.

Göztepe bu sefer kaybetti

İç sahada bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı mağlup eden Göztepe, Galatasaray karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İzmir temsilcisi, evindeki 9 müsabakada, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Göztepe’de bu sezon 4. sarı kartını gören Poko, cezalı duruma düştü.

Müsabakayı 454’ü Galatasaraylı 8 bin 473 taraftar takip etti.

88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama’nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.