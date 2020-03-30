Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ailesinden gelen "Artık işi bırak, bizimle kal" çağrılarına kulak tıkadı. Terim, görevine devam edeceğini açıkladı. Hastane odasından taraftara ve öğrencilerine mesaj yolladı: Ne bırakması. Daha güçlü olarak aranıza döneceğim. Çıkar çıkmaz Florya'dayım.

Pazartesi gününden bu yana coronavirüs tedavisi için hastanede bulunan Fatih Terim, Türk futbolunun gündemindeki isim durumunda… Hastalık süreci nedeniyle büyük bir endişe yaşayan eşi ve kızlarından "Artık dinlen" çağrısı alan tecrübeli teknik adamın kesin kararını verdiği öğrenildi. Milliyet'te yer alan göre İmparator kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Hatta Terim'in hastanede bile takımın durumunu takip ettiği ve yeni sezon ile ilgili çalışma yaptığı bile belirtiliyor.

Başarılı hocanın, "Galatasaraylılar'a bir söz verdim. Daha kazanılacak çok zafer, alınacak çok kupa var. Ne bırakması!.. Çok daha güçlü şekilde görevime döneceğim" dediği de ifade ediliyor.



