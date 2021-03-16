Kayserispor'u deplasmanda yenerek moral bulan ve Rizespor karşısında yeni bir seri başlatmayı hedefleyen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim en zorlu sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor. Ligde kalan 11 maçı da kazanmak istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim genlerimizde var böyle seriler" diyerek iddiasını ortaya koydu. Nitekim Galatasaray'ın ulaştığı en uzun galibiyet serisinde de Fatih Terim'in imzası bulunuyor. Lig tarihindeki en uzun kazanma serisi 9 maç olan Sarı-Kırmızılılar, bu başarıya 2 kez ulaştı.





Tarihte bir ilk olacak

Bunlardan birinde 1987- 1988 sezonunda takımın başında Mustafa Denizli vardı. Diğerinde ise 2011-2012 sezonunda Fatih Terim görev yapıyordu. Cim Bom'un, ligde kalan 11 maçı da galibiyetle tamamlaması halinde, 12 maçlık bir kazanma serisi olacak. Eğer gerçekleşirse, bu da Galatasaray tarihinde bir ilk anlamı taşıyacak.

Aslıhan Çil

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