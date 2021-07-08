Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 47 yıl önce ilk kez imza attığı sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmenin kendisi için gururların en büyüğü olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı kulübe gelişinin 47. yıl dönümü dolayısıyla GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

İlk kez 8 Temmuz 1974'te imza attığı Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak birçok başarı yaşayan Fatih Terim, "Rahmetli Metin Oktay abimiz Adana'ya gidip, rahmetli babam kendisine 'Oğlum sana emanet' dediğinden bu tarafa tam 47 yıl geçmiş. Metin abi emanete iyi baktı. 'Galatasaraylı Fatih' olduk. Arkasından evlendim. Çocuklarım oldu. Teknik adam oldum. Torunlarım oldu. Bu yılları Allah şükür ki çok istediğim bir yerde geçirdim. Galatasaray'da geçirdim. Bu, benim için çok gurur verici bir olay. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, onun bayrağını taşımak ve 'Ben oralıyım' demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

"O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel günler olarak yad ediyorum." diyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemizle beraber hem büyüyoruz hem de Galatasaray ailesi büyüyor. Beni bu zaman zarfında hatamla, sevabımla ve günahımla kabul eden Türk futbol camiasına ama özellikle Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim. Teraziye baktığımızda başarı tarafımızın kefede ağır bastığını görmek beni çok mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen içerisindeki en önemli açılardan biri, ailemle beraber Galatasaray. Buradan tüm Galatasaraylılara sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum."

Fatih Terim, GS TV muhabirinin "1974'te imzayı attığınızda böyle bir tarih yazılacağını, böyle bir hayat süreceğinizi hayal ettiniz mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Muhakkak hayal edersiniz ama Allah bana öyle şeyler nasip etti ki bu her insana nasip olacak şeyler değil. Düşündüğümüzün de üstünde başarı hanemiz olduğu çok açık. Burada gönlüm çok rahat. Çok müsterihim. Dünyada Galatasaray tanınıyorsa, tüm Galatasaraylıların bunda emeği vardır. Bu da beni en çok mutlu eden şeydir. Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray denildiğinde biliyorlarsa, zaten ne yaptığın ortadadır. Galatasaray bunu başardı. Biz de bu başarının parçası olduk. Bundan dolayı çok mutluyum."

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın gerçekleştirdiği antrenmandan önce Fatih Terim için kutlama pastası kesildi.

AA