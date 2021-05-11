Süper Lig’in 41. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakalara göre ilk 11’lerinde ikişer değişiklik yaptı. Ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Hatayaspor müsabakasından farklı olarak 2 isme şans verdi. Geçen hafta forma giyenlerden Emirhan Kaşcıoğlu ile Hadi Sacko’nun yerine Fabiano Leismann ile Veton Tusha yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisinde ilk 11’de şans verdiği Henry Onyekuru ile Radamel Falcao’nun yerine Arda Turan ile Halil Dervişoğlu forma giydi.

Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve Peter Etebo’nun Denizli’ye getirilmediği Galatasaray’da yapılan kontrollerin ardından Mustafa Muhammed de yedek kulübesinde yer aldı.

Fatih Terim’in 400. lig maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Yukatel Denizlispor maçına kadar çıktığı 399 lig karşılaşmasından 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.