Spor Toto Süper Lig'e Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş , lige iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk beş haftada dört galibiyet ve bir beraberlik alan siyah - beyazlılar zirve yarışının en iddialı ekiplerinden biri olarak görülüyordu.





Altıncı haftada Vodafone Park'ta Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta bu yenilginin ardından işler tersine döndü. Siyah - beyazlılar bu mağlubiyetin ardından Valerien Ismael yönetiminde sahaya çıktığı beş maçta sadece bir kez kazanabildi.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ BAŞLADI

30 Ekim'de Ümraniyespor ile oynanan mücadele öncesi Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş göreve geldi. Ümraniyespor'u 5-2 ile geçen Beşiktaş ardından deplasmanda Galatasaray 'a konuk oldu.

Derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıktan sonra son olarak sahasında Adana Demirspor'u 1-0 ile geçti.





TRANSFER PLANLAMASI YAPILIYOR

12 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi için planlama yapan Beşiktaş, orta alana takviye yapmak istiyor. Siyah - beyazlılarda kadroya katılacak isimler olacağı gibi takımdan gönderilenecek isimler de olacak.

GALATASARAY'DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Romanya basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın orta sahada yaratıcı oyuncu boşluğunu doldurmak için istediği isim Nicolae Stanciu.

Daha önce Galatasaray, 29 yaşındaki yıldız oyuncusu transfer etmek için yoğun çaba harcamıştı, ancak Slavia Prag, oyuncuyu 4 milyon Euro karşılığında Wuhan Three Towns'a satmıştı.

Stanciu'nun da Çin'de mutlu olmadığı ve devre arası transfer döneminde ayrılmak istediği ifade edildi. Dele Alli ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş, Stanciu'yu transfer ederek bu bölgeyi takviye etmek istiyor.

Beşiktaş'ın ilk hedefi Stanciu'yu kiralık olarak kadroya katmak.





ÇİN'DEKİ PERFORMANSI

Wuhan Three Towns formasıyla 27 maçta görev alan Stanciu, bu maçlarda 10 kez gol atarken 12 kez de asist yapmayı başardı.