Yazarımız Mehmet Demirkol, Galatasaray camiasında son günlerde ortaya atılan flaş iddiayı yorumladı: Fatih Terim başkan olur mu?

1- Terim bir daha asla teknik direktörlük yapmayacak mı? Yani Milli Takım yarın geldiğinde ret mi edecek?

2- Terim misal divan kurulunun karşısına çıkıp ağır ve sonsuz eleştirileri sükut içinde dinleyecek mi?

Terim’in başkanlığı durumunda ortaya çıkacak hallerden sadece bu ikisine dahi evet demek mümkün değil. Terim’in özellikle bugünkü imkansız ekonomik şartlarda başkanlık isteyeceğine asla ihtimal vermiyorum. Öte yandan Terim’in başkan olmasını isteyen bir yakın çevreden bahsetmek mümkün. Bunun için bir çalışma yürütmek de istiyorlar. Kuşkusuz.

18 yaşındaki kadar berrak

Terim bundan rahatsız olmaz. Gündemde olmak, kendisini kulüpten uzaklaştıran kliğin rahat olmaması… Bunlar istemeyeceği şeyler değil. Terim dışarıdayken Galatasaray’ın hiçbir unsuru rahat edemez. Mancini de Rijkaard da olsanız. Bütün bunlar bir yana, Terim’in kariyerinin başından bu yana bir başkanlık hayali olduğunu da düşünmüyorum. O bir performans insanı. Sahnede olmak ister. En çok sevilen olmak ister. En büyük güce sahip olmak ister. Zaten böyle bir egoya sahip olmazsanız böyle bir kariyeri de inşa edemezsiniz. ‘Dolayısıyla artık yaşlandı, zaten paraya ihtiyacı yok’ gibi tespitler Terim’i ancak hiç tanımayanlar tarafından yapılabilir. Mevzu para değil güç ve ilgidir. Böyle bir ego yaşlanmaz. Terim’in zihninin de 18 yaşındaki kadar berrak olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Öte yandan bazı konularda kendisini ve metotlarını yenileyemediğini söyleyebiliriz. Ama bunu ona kabul ettirmek imkansızdır.

İngiltere'deki sistem olursa

Peki Terim şu anda ne ister? Ben ‘ilk imzam, son imzam’ gönderisini başka türlü okuyorum. Bence bu bir veda değil. Artık çağırdığınız zaman kolay gelmem demek. Bu şartlarda gelmem demek. Eğer Terim teknik direktörlük dışında bir şey istiyorsa bu ancak İngiltere tipi bir menajerlik olabilir. Başkan’ın adının dahi bilinmediği yönetimin ve kendisinin profesyonel olduğu bir sistem. Türkiye Futbol Direktörlüğü unvanı bunun için iyi bir örnek. Galatasaray Profesyonel Başkanlığı. Zaten Elmas’la yola çıkarken de durum çok farklı değildi. Bizzat Elmas’ın da vadettiği seçimi kazanmasını sağlayan, adı bu olmasa da bu vaatti.

Adaylık baskısı yapılıyor iddiası

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevine son veren Fatih Terim'in, Mart ayındaki kongrede çıkabilecek bir ibrasızlık ve Mayıs'taki olası seçime başkan adaylığını koymak için çalışma yaptığı iddia edildi. Bunun için Vadi İstanbul'da bir ofis tutulduğu ileri sürüldü. Ofis iddiası yalanlandı, ancak camiada öneçıkan bazı isimlerin Fatih Terim'e adaylıkla ilgili baskı yaptığı belirtiliyor. Ahmet Yüce'nin oğlu Ali Yüce, son yönetimde başkan yardımcılığı yapan ve hocanın eski avukatı olan Rezan Epözdemir, kulübün sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur ve milyarder iş insanı Bahattin Demirbilek'in, Terim'in başkanlığında yönetime girmek istediği iddia ediliyor.