Fatih Terim Galatasaray yönetiminden iki transfer istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Muslera’ya alternatif arayan Fatih Terim, ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen Belhanda’nın yerine oyuncu bakmaya başladı. Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile sürekli görüşen Terim’e Jablonec’te oynayan Travnik’in ismi sunuldu.

HEDEF 11 MİLYON EURO

Sezon sonunda Belhanda’yı satmayı kafasına koyan Galatasaray yönetimi, Travnik’i transfer ederek Faslı yıldızın boşlıuğunu doldurmak istiyor. Yönetim, son iki haftada yaptığı 2 asist ve attığı 3 golle performansını katlayan Belhanda’da hatrı sayılır bir bonservis elde etmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılı ekip, yıldız isimden 9-11 milyon euro gelir bekliyor.

ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

Muslera’ya alternatif arayan Terim’in Çaykur Rizespor’un genç kalecisi Gökhan Akkan’ı istediği iddia edildi. Beşiktaş’ın da listesinde olan Gökhan, Çaykur Rizespor’da gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takıma yükselmeyi başarmıştı. Terim’in talebi sonrası Rizeli olan Abdurrahim Albayrak, Mavi-Yeşilli yöneticilerle temasa geçti.

Kaynak: Star