Fatih Terim: Galatasaray yoluna bakacaktır!

Galatasaray'ın başında 18. kupasını kazanan Fatih Terim, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Terim'in sözleri şu şekilde:

Kupalara layıksın sen Galatasaray deyip, kupayı aldığımız için ve Galatasaraylılara hediye ettiğimiz için son derece mutluyum. İlk yarı skoru değiştirebilirdik ama olmadı. İkinci yarıda hiç beklemediğimiz bir gol yedik. Sonra tempoyu biraz daha artırdık. Bizim en büyük sıkıntımız pazara olan konsantrasyon olabilir demiştim. Golü yedikten sonra rakibi zorladık. "Şimdi tabii olayı öyle bir kıvama getirmeye çalıştılar ki herkes bundan faydalanmaya çalışıyor. Herkes bunu bahane olarak gösteriyor. Zaten dün de söyledim. Diğerlerinin yapmak istedikleri buydu. Galatasaray bunlardan uzak, kim ne derse desin yoluna bakacaktır. Galatasaray'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadı ve hiçbir zaman da hak etmediği bir şey istemedi. Tabii ki cumhuriyet şehri Sivas'ta bu kupayı almak başka bir anlam taşıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan.