Fatih Terim futbolcularını uyardı: Aman dikkat!

Süper Lig’de pazar akşamı Bursaspor ile rakip sahada puan savaşına çıkacak olan Galatasaray’da futbolculara teknik direktör Fatih Terim’den uyarı geldi. Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu dün yapılan antrenmandan önce futbolcuları ile bir toplantı yaparken, Bursaspor karşılşamasının önemine değinip, kritik uyarılarda bulundu.

Terim, rakibin küme düşme tehlikesi yaşayan ekiplerden birisi olduğunu belirterek, “Onların da artık puan kaybına tahammülleri yok. Kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak saldırmak isteyecekler. Bu bizim için hem avantaj, hem de dezavantaj olabilir. Burada belirliyici olan bizim performansımız olacaktır” dedi.

Beşiktaş yenilgisi sonrasında deplasmanda oynadıkları 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde edildiğini de vurgulayan Terim, “Dikkatli olmamız gerekiyor. Bursa aynı zamanda çok berabere kalan bir takım. Kazanarak dış saha fobisine artık bir son verelim” ifadesini kullandı.

Kaynak: Star



