Fatih Terim formulü buldu: Lemina&Seri

İlk 16 haftada sadece 18 gol atabilen ve maç başına 1,13 gol ortalamasına ulaşan Galatasaray, son 35 yılın en düşük oranına ulaşmıştı. Galatasaray ligin son 3 haftasında ise rakiplerine 10 gol attı ve yaşadığı gol sıkıntısını bir nebze olsun aştı. Teknik direktör Fatih Terim orta saha kurgusunda yaptığı değişiklik ve oyuncu tercihleri ile yeni transfer Sarachhi, sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın katkısı ile tabloyu değiştirdi.

Belhanda Out, Lemina&Seri ikilisi İn

Fatih Terim son 3 haftada orta alanda Belhanda'yı kullanmayıp Jean Michel Seri ve Mario Lemina'ya görev verdi. Bu ikiliye zaman zaman Taylan ve Ömer Bayram eşlik ederken son iki maçta Emre Akbaba önemli katkı verdi. Seri, Lemina, Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile daha dinamik bir takım kuran Fatih Terim bu sezon Ç.Rizespor ile oynanan 10.hafta maçında da bu ikiliye orta alanda yer vermiş maçı da 2-0 kazanmıştı.

Seri-Lemina ikilisinin ilk 11 başladığı maçlarda Galatasaray / Maç: 4 Galibiyet:4 Atılan Gol: 12

Seri-Lemina ikilisinin ilk 11 başlamadığı maçlarda Galatasaray / Maç: 14 Galibiyet:5 Atılan Gol: 16





Galatasaray'ın lig maçları / skorlar / merkez orta alan kurgusu

1.hafta / Denizlispor 0-2 / Selçuk - Seri - Belhanda

2.hafta / Konyaspor 1-1 / N'Zonzi - Feghouli - Seri

3.hafta / Kayserispor 3-2 / N'Zonzi - Belhanda - Ömer

4.hafta / Kasımpaşa 1-0 / N'Zonzi - Lemina - Belhanda

5.hafta / Y.Malatyaspor 1-1 / N'Zonzi - Seri - Ömer

6.hafta / Fenerbahçe 0-0 / N'Zonzi - Lemina - Belhanda

7.hafta / G.Birliği 0-0 / N'Zonzi - Selçuk - Belhanda

8.hafta / Sivasspor 3-2 / N'Zonzi - Belhanda - Ömer

9.hafta / Beşiktaş 0-1 / N'Zonzi - Lemina - Belhanda

10.hafta / Ç.Rizespor 2-0 / Seri - Lemina - Ömer

11.hafta / Gaziantep FK 2-0 / Lemina - Ömer - Feghouli

12.hafta / Başakşehir 0-1 / Lemina - Ömer - Feghouli

13.hafta / Trabzonspor 1-1 / N'Zonzi - Lemina - Belhanda

14.hafta / Alanyaspor 1-0 / N'Zonzi - Seri - Lemina

15.hafta / Ankaragücü 2-2 / Lemina - Belhanda - Ömer

16.hafta / Göztepe 1-2 / Belhanda - Selçuk

17.hafta / Antalyaspor 5-0 / Seri - Lemina - Taylan

18.hafta / Denizlispor 2-1 / Seri - Lemina - Emre Akbaba

19.hafta / Konyaspor 3-0 / Seri - Lemina - Emre Akbaba





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



