Fatih Terim: Formanın hakkını vermeye uğraştılar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor galibiyetinin ardından, “Herkesin elinden geleni yaptığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı. Tabii beraber oynama kültürümüzü artırmamız lazım, sıkıntılarımızdan biri bu. Geliştirerek devam etmemiz, değişikliklere ayak uydurmamız lazım” dedi ve şöyle devam etti:

‘İstediğimiz işte budur’

“İkinci yarının başında bir top haricinde hiçbir pozisyon vermedik. Bizim için sevindirici olan bu. Onun dışında da çok pozisyon bulan, oyunu domine eden, oyunu kontrol eden bir Galatasaray oldu, istediğimiz budur, daha çok geliştirmeliyiz.”

‘Şener büyük talihsizlik’

“Şener’in sakatlığı maalesef çok büyük talihsizlik. Mariano ile beraber çok önemli bir oyuncu bizim için. Madrid gibi maçlarda böyle çabuk oyunculara ihtiyaç var, uzun süre bizimle olmayabilir.

‘Madrid hiç kolay olmayacak’

“Burada kolay olmadığı gibi orada da kolay olmayacak Real Madrid maçı. Galatasaray’ın çıkıp Galatasaray gibi oynadığı zaman neler yaptığını görüyoruz. Elimizden geleni yapacağız ama hiç kolay olmayacak tabii ki.” Terim, Taylan’ın kadroya almadığı için eleştirilmesi üzerine, ““Taylan’ın oyununu mu seyrettiler merak ediyorum. Bu riskli ortamda ortaya atamam” dedi.