Fatih Terim, Fernando'yu sildi!

Geçen hafta son anda tribüne yolladığı Fernando'yu, tüm idmanlarda takımla çalışmasına rağmen Bursa’ya da götürmeyen Fatih Terim, Sambacı’yı tamamen gözden çıkardı. Nagatomo da sakatlığı nedeniyle İstanbul’da kaldı.

17 Mart 2019, Pazar 09:27
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Fatih Terim, Fernando'yu sildi!

Galatasaray’da Fernando sürprizi... Talimatlar gereği maç kadrosuna sadece 12 yabancı dahil edebilen Cim Bom’da, sakatlığı süren Nagatomo’nun ardından ikinci piyango Fernando’ya vurdu. Geçirdiği sakatlığın ardından fiziksel açıdan toparlanamayan ve yavaş yavaş teknik patron Fatih Terim’in gözünden düşen Brezilyalı futbolcu, geçen hafta son anda tribüne gönderilirken, bu kez de Bursaspor kafilesine dahil edilmedi.

Bu karar, Terim’in Fernando’yu tamamen gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı. Fatih hocanın, sezon sonunda tecrübeli futbolcuyla yolların ayrılmasını istediği ifade ediliyor.

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