Galatasaray'da Avrupa'ya "tamam ya da devam" maçı olarak görülen Porto mücadelesi öncesinde, düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Mariano açıklamalarda bulundu.

Terim, sakatlıkların takımı çok zorlandığını kaydederken, transferle ilgili olarak da "Melo ve Sneijder'i bir çağırsak gelirler" yorumunu yaptı.

Mariano ve Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Mariano:

Yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Onlarla birlikte Avrupa Kupaları'nda yolumuza devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın yeri her zaman Avrupa'dır. Galatasaray gibi büyük bir camianın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Bunun öneminin farkındayız. Dengeli bir grup olduğunu görüyorsunuz. Herkesin bir sonraki tura geçebilme şansı vardı, biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yarın çıkıp, taraftarımızla beraber galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz. Porto iyi oynayan bir takım ancak ilk maçı da unutmamak lazım. O maçta baskılı olan, pozisyonları bulan taraf bizdik. Avrupa Ligi'ni de ben Şampiyonlar Ligi'nden ayrımıyorum. Daha önce Sevilla'dayken bu kupayı kazanmıştım. Yine bunu başarmak isterim.

Fatih Terim:

En büyük amacımız Şampiyonlar Ligi'ni bize yakışır bir biçimde bitirmek... Lokomotiv Moskova kazanırsa bizim de kazanmamız gerekecek ancak biz onlardan bağımsız kazanmak istiyoruz.

2000'deki takımla bu takım aynı mı ona bakmak lazım ama öncelikle bir UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak lazım. 90 dakikalar sonunda bunu göreceğiz. Muhakkak ki Galatasaray daha önce bu kupayı kazandı ve bugün de sonuna kadar gitmek isteyecektir. olur ya da olmaz bilemem ama iddiası o yönde olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nden de takımlar gelecek ve çok da kolay bir yarışma olacak gibi görünmüyor. Hiç mağlup olmadan o dönem Kopenhag'a gitmiştik. Galatasaray buralara alışkın bir takım.

"İlk maçta biz üstündük"

Porto'yla oynadığımız ilk maça baktığımda bugün o maçtaki pozisyonları bir lig maçında bile bulamadığımızı düşünüyorum. İlk maçtaki oyundan da memnundum. O gün golü atanlar bugün gruptan çıkıyor.

"Diğer kulüpler 100'e 200'e transfer yapıyor, biz satmadan alamıyoruz"

Biz grubumuzda mücadele eden diğer takımlardan farklı bir konumdayız. UEFA cezamız ve ligde yaşadıklarımız dolayısıyla eşit koşullarda yarışmıyoruz. Bazı konuları değerlendirirken bunların da dikkate alınmasını istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde katılanlar, 100'e 200'e alırken siz satmadan bile alamıyorsunuz. Bu bir sebep bahane değil, bu bir gerçek.

"Atılan tweet'ler işin magazini"

Şampiyonlar Ligi'nde yüksek kalibrede oynanan bir oyunda yapılan sosyal medya paylaşımlarını işin eğlencesi olarak görüyorum. Onlar (Schalke) turu garantilediler ve sevinçle bazı tweet'ler atılmış olabilir. İşin magazin tarafı bu tür konular... Gönül isterdi ki, bugün biz de "Haydi Lokomotiv Moskova" diye tweet atalım. Ama şartlar bizi bu duruma getirdi. Bu yüzden "Haydi Galatasaray" demekte fayda var.

"Durupdururken Gomis'e neden 'Hayır' diyelim?"

Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Koca Galatasaray takımı, Gomis'in yerine iki santrafor alma amacı olmasa Gomis'i verir mi? Satmayan alamayan bir takımdan bahsediyoruz. Önce bonservissiz oyunculara bakıyorsunuz, ama onların da hepsi size uygun olmuyor. Bazı anlar vardır, bazı kararlar almak zorundasınızdır. O an aldığınız kararlarla bugün sorulara verdiğiniz cevaplar uyuşmayabilir. O zamanın şartları farklıydı. Durupdururken biz gol kralına neden 'Hayır' diyelim? Ekonomik sebepleri olmuş, yönetimsel sebepler olmuş, performans sebepleri olmuş... Söylediklerimiz de Galatasaray menfaatinedir, söylemediklerimiz de... Gomis iyi bir golcüdür. Olsaydı bazı şeyler farklı olabilirdi. Bugün biz gruptan çıkıyor olsaydık, bu kimsenin aklına gelmeyecekti.

"Porto grubun en iyi takımı"

İlk basın toplantısında da grubumuzla ilgili olan soruya Porto'nun bu grubun en iyi takımı olduğu cevabını vermiştim. Onların diğer turda işleri kolay olmayacaktır. Önemli işler, zor işlerdir. Porto'da bu açlığı ve isteği görüyorum. İkili maçlar başlayacak, bu durumlar da her skora açıktır.

"Yuto'nun ciğeri söndü!"

Ligdeki durumlar ortada. Allah'tan Şampiyonlar Ligi var da, konuşabiliyoruz. Ben de saha içini özledim. Cezalar ve sakatlıklar bizim oturmuş bir 11'le oynamamızı da önledi. Türkiye Kupası, lig ve Şampiyonlar Ligi derken 11-12 tane oyuncumuz da Milli takımlara gittiler. Yuto'nun (Nagatomo) ciğeri söndü. Düşünebiliyor musunuz, Benin diye bir yere gidiyorlar. Mesela Yuto Asya Kupası'na gidecek. Cezalar sakatlık riskini de artırıyor. Çünkü bazı oyunculara yük biniyor. Zorlanıyoruz. En az zararla devreye girmek istiyoruz. Benim hayatım hücumla geçmiş, 3'lü 4'lü defansla uğraşmam.

"Sağlık heyetine teşekkür ediyorum"

Tabii buradan sonra arayış başlar. 'Fizikçi mi i,yi değil, doktor mu iyi değil?' derler. Sağlık heyetimiz işinin ehlidir. Yasin hem Amerika'da çalışmıştır hemd e Scott'ın yerine ben koymuştum onu. Yener hocaya da teşekkür ederim her anlamda. Hepsi iyi profesyoneller. Galatasaray güçlü bir markadır. Galatasaray camiası bunun üstesinden gelir. Sadece 40 bin taraftar değil, bütün camia bir araya gelebilir.

"Sneijder ve Melo bir çağırsak gelirler"

Melo ve Sneijder bize çok emeği geçmiş büyük yuncular. Şartlar neyi getirir bilemiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Çağırsak geleceklerini biliyoruz. Galatasaraylılar bunu bilsin yeter. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor.





Bu haberi de okudular Galatasaray - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?



