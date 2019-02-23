Fatih Terim faturayı orta sahaya kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Portekiz dönüşünde uçakta Benfica maçının tekrarını izlediği ve kritik tespitlerde bulunduğu öğrenildi.

23 Şubat 2019, Cumartesi 06:34
- A +
Fatih Terim faturayı orta sahaya kesti

Tecrübeli hocanın tıpkı ilk maçta olduğu gibi orta sahadaki isimlere tepki gösterdiği, “Önde baskı yapın, alan daraltın diyoruz, 1 kişi gidiyor arkasından gelen yok. Böyle yardımlaşma olur mu? Onyekuru’ya sık sık içeriye kesme yap diyoruz, her ayağına geleni eziyor. Ondan sonra 10 kişi geri dönmeye çalışıyor. İdmanda çalıştığımız pozisyonları yapamıyoruz” dediği bildirildi. Terim’in memnun olmadığı orta saha kurgusunu Akhisar maçı itibarıyla değiştirmeyi deneyeceği ifade ediliyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.