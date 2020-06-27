Fatih Terim farklı bir kadro kurgusu deniyor

Sezonun en kritik virajında yarın Başakşehir’le deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray’da kadro belirsizliği sürüyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Falcao’nun sakatlığı, Adem’in cezası, Andone’nin de sakatlığına bağlı olarak kulüpten ayrılması sebebiyle forvet arayışı sürüyor. Fatih Terim bu bölgede Onyekuru ve Yunus Akgün’ü deniyor. Sol kanatta oluşacak boşluk için de Ömer Bayram, Sekidika ve Jimmy Durmaz alternatifleri üzerinde duran Fatih hoca, stoper konusunda da son kararı vermedi. Donk’un yanında Lemina’nın oynaması yüksek ihtimal. Ancak 17 yaşındaki Emin’in tercih edilmesi halinde, merkezde de değişiklikler olacak.

Tüm sonuçları inceledi

Bu durumda Lemina - Seri ikilisinin yeri garanti. Forvet arkasında Belhanda veya Emre Akbaba’dan biri görev yapacak. Lemina tekrar stopere geçerse, Onyekuru da solda kalırsa, Ömer’in de tekrar orta sahaya dönme ihtimali bulunuyor. Fatih hoca işte son iki taktik provada tüm bu seçenekleri kısa sürelerde deneyip sonuçlarını inceledi. Son karar ise bugün takım kampa girmeden önce verilecek.