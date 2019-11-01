Galatasaray'da Falcao şoku yaşanıyor... Yıldız oyuncu Real Madrid deplasmanında da yok.

Açıklamayı teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptı.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bugün herkesin elinden geleni yaptığı bir maçtı. Formasının hakkını verdiler. beraber oynama kültürünü yakalamamız lazım. İkinci yarı başında bir top haricinde hiçbir pozisyon vermedik. Bu sevindirici. Onun dışında ok pozisyon bulan ve oyunu kontrol altına alan bir Galatasaray vardı.

"Falcao da bizimle olmayacak"

Maalesef Şener'in sakatlığı da talihsizlik. Hele Real Madrid gibi maçlarda çabuk oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre bizimle olmayabilir. Falcao da Madrid'de olmayacak. Yarın İspanya'ya tedavisine devam etmeye gidecek.