Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bu şartlar altında zemin iyi gibi duruyor ama karların erimesiyle balçık da olabilir. Bu, oyunu kontrol etmemizde negatif bir faktör olabilir. Isınmadan sonra göreceğiz. Futbolumuza tesir edecektir. Ama oynanmayacak bir saha değil.

Beşiktaş geçiş hücumlarını çok iyi yapıyor. Stoper bölgesinde hızlı oyuncuları tercih ettim. Stoper olarak daha hızlı olan Luyindama'yı tercih ettim. Zinde ve dinlenmiş olan Şener'i kullanmak istedik. Etebo'dan gerçek bir orta saha oyuncusu olmasını istedim. 52 gündür Babel yok. Malatya'da da fizik olarak eksik olduğunu gördük. İki Emre'yi hamle oyuncusu olarak bıraktık.





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