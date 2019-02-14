Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile bir araya geldi

Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina’da ve Milan’da oynadığı dönemde Fatih Terim’in öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile bir araya geldi.

14 Şubat 2019, Perşembe 20:59
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Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile bir araya geldi

Galatasaray ile Benfica arasındaki karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu.

Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina’da ve Milan’da oynadığı dönemde Fatih Terim’in öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile hasret giderdi. 

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