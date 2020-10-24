Fatih Terim Erzurumspor maçını bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in, "Pandemi ve Milli aralarda Galatasaray sadece dinleniyor. Keşke Kerem, Oğulcan ve Ali Yavuz gibi gençlerimiz oynasaydı da öyle yenilseydik" yönündeki ifadelerinden oldukça rahatsız. Konuyla ilgili olarak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la iki gün üst üste görüşmeler yapan ve dertleşen Terim, konuşmak için bugünkü Erzurum maçının bitmesini bekliyor. Son antrenmanlarda oldukça moralsiz olduğu gözlenen Fatih hocanın, Erzurum mücadelesi sonrasında hem yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısında olay yaratacak açıklamalara imza atabileceği belirtiliyor.

Başkan 'hatalı' dedi ama...

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Cengiz ise duayen gazeteci Attila Gökçe'nin köşesinde yer verdiği bu ifadelerle ilgili olarak, "Ben böyle bir demeç vermem. Sohbetimin, bir duyumla hatalı ve eksik biçimde yayınlanması beni de camiamızı da yıpratır" dedi. Gökçe, Milliyet Gazetesi'nde Başkan'ın bu sözlerini, "Cengiz'den özür" başlığıyla yayınladı. Terim'in duyduğu rahatsızlığa rağmen Mustafa Cengiz'in hocayla ilgili ifadelerinde herhangi bir düzeltmeye gitmemesi ise dikkat çekiciydi.



