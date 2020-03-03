Ersun Yanal 14 Aralık 2018 tarihinde Fenerbahçe'de resmen göreve gelmişti. İkinci kez Fenerbahçe'ye gelen Ersun Yanal, 2019-2020 sezonu 24.haftasında 2-2 berabere biten Antalyaspor maçının ardından görevinden ayrıldı. Ersun Yanal ikinci Fenerbahçe döneminde ilk maçında da BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kalarak başlamıştı.

43 haftalık dönemde 5. sırada

Fenerbahçe'yi 2013-14 sezonunda şampiyon yapan Ersun Yanal, ikinci döneminde vasat bir performans gösterdi. Ersun Yanal’ın göreve geldiği 2018-19 sezonu 16.haftasında günümüze geride kalan 43 haftalık dönemde sarı-lacivertli takım, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile son dönemde sürekli zirve mücadelesi yapan Başakşehir'in gerisinde kaldı.

Galatasaray 21 puan fark yaptı

Ersun Yanal'ın görev yaptığı 43 haftalık dönemde Fenerbahçe 71 puan toplarken 1,65 puan ortalaması yakaladı. Aynı dönemde Galatasaray 92 puan topladı ve Fenerbahçe'ye 21 puan fark yaptı. Birer maçı eksik Trabzonspor 86 puan, Başakşehir 43 haftada 83 puan toplarken Beşiktaş 43 maçta 80 puana ulaşıp yine Fenerbahçe'nin önünde yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ise 43 haftada 67 puan ile Fenerbahçe’nin hemen arkasında 6. sırada yer aldı.

1-Galatasaray 43 maç 92 puan 2.14 puan ort. (2018-19 son 19 hafta 44 puan, 2019-2020 24 maç 48 puan)

2-Trabzonspor 42 maç 86 puan 2.05 puan ort. (2018-19 son 19 hafta 38 puan, 2019-2020 23 maç 48 puan)

3-Başakşehir 43 maç 83 puan 1.93 puan ort. (2018-19 son 19 hafta 34 puan, 2019-2020 23 maç 49 puan)

4-Beşiktaş 43 maç 80 puan 1.86 puan ort. (2018-19 son 19 hafta 40 puan, 2019-2020 24 maç 40 puan)

5-Fenerbahçe 43 maç 71 puan 1.65 puan ort. (2018-19 son 19 hafta 32 puan, 2019-2020 24 maç 39 puan)

6-Alanyaspor 43 maç 67 puan 1.59 puan ort. (2018-19 son 19 hafta 28 puan, 2019-2020 24 maç 39 puan)





fanatik.com.tr / Tolga Kuru