Fatih Terim: ''En iyi sonuçla dönmeliyiz''

Fatih hoca, Porto deplasmanı öncesi de iddialı. Portekiz’e gitmeden önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, “Şampiyonlar Ligi’ndeki her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz. Bu müsabakadan sonra 4 karşılaşma daha olsa da, her maç en iyi sonucu almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Takımını 1 değil, 3 puan için hazırlayan Fatih hoca, içinde yer aldıkları D Grubu’nun dengeli olduğunu belirterek şunları dile getirmişti:

'Kimse başarısız gelmedi’

“Tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılar ile buradalar. Kimse başarısız gelmedi. Biz de şampiyon olarak geldik. Ekonomi, oyuncu profili, performans açısından ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. 4 takıma da açık, birinci de olabiliriz, dördüncü de. Öyle bir grup. Her maçın da zorluk derecesi farklı. Yine de eşit şartlarda dövüşmüyoruz. Cezalar elimizi kolumuzu bağlıyor.”

‘Puan hesabı yapmadım’

“Her maça çıkıp, mümkünse iyi oynamayı, keyif vermeyi seven bir hocayım. Öngördüğüm bir puan yok. Biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Öyle bir transfer dönemi geçirdik ki Allah kimseye vermesin. Puan hesabı yapmadım. Kritik noktaya gelirse yaparız. Kazanıp kazanıp çıkmak varken, niye hesap yapalım.”