Fatih Terim en çok kaybettiği sezonuna koşuyor! Böylesini görmedi...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor yenilgisi ile birlikte sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde 8. kez mağlubiyet yaşamış oldu. Fatih Terim kalan maçlarda bir kez kaybederse Galatasaray kariyerinin en çok mağlup olduğu sezonuna ulaşmış olacak.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor yenilgisi ile birlikte sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde 8. kez mağlubiyet yaşamış oldu. Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce sadece geçen sezon 8 kez kaybetmişti. Fatih Terim kalan maçlarda bir kez kaybederse Galatasaray kariyerinin en çok mağlup olduğu sezonuna ulaşmış olacak.
Terim 31 maçlık dönemlerde ligde ilk kez 8 yenilgi aldı. Galatasaray son iki sezonda ise toplam 65 lig maçında 16 kez yenildi ve maçların %25'ini kaybetmiş oldu. Lig tarihinde de 8 ve üzerinde yenilgi alıp şampiyon olan takım olmadı
Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'ın lig performansı
Sezon Takım O G B Y
2020-2021 Galatasaray 31 19 4 8
2019-2020 Galatasaray 34 15 11 8
2018-2019 Galatasaray 34 20 9 5
2017-2018 Galatasaray 18 14 1 3
2013-2014 Galatasaray 5 2 3 0
2012-2013 Galatasaray 34 21 8 5
2011-2012 Galatasaray 40 25 11 4
2003-2004 Galatasaray 26 11 8 7
2002-2003 Galatasaray 34 24 5 5
1999-2000 Galatasaray 34 24 7 3
1998-1999 Galatasaray 34 23 9 2
1997-1998 Galatasaray 34 23 6 5
1996-1997 Galatasaray 34 25 7 2
Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği maçlar
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Alanyaspor
Karagümrük 2-1 Galatasaray
Konyaspor 4-3 Galatasaray
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Ankaragücü 2-1 Galatasaray
Galatasaray 3-4 Ç. Rizespor
Hatayspor 3-0 Galatasaray
Tolga Kuru / Fanatik.com.tr