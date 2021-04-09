Fatih Terim en çok kaybettiği sezonuna koşuyor! Böylesini görmedi...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor yenilgisi ile birlikte sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde 8. kez mağlubiyet yaşamış oldu. Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce sadece geçen sezon 8 kez kaybetmişti. Fatih Terim kalan maçlarda bir kez kaybederse Galatasaray kariyerinin en çok mağlup olduğu sezonuna ulaşmış olacak.

Terim 31 maçlık dönemlerde ligde ilk kez 8 yenilgi aldı. Galatasaray son iki sezonda ise toplam 65 lig maçında 16 kez yenildi ve maçların %25'ini kaybetmiş oldu. Lig tarihinde de 8 ve üzerinde yenilgi alıp şampiyon olan takım olmadı





Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'ın lig performansı

Sezon Takım O G B Y

2020-2021 Galatasaray 31 19 4 8

2019-2020 Galatasaray 34 15 11 8

2018-2019 Galatasaray 34 20 9 5

2017-2018 Galatasaray 18 14 1 3

2013-2014 Galatasaray 5 2 3 0

2012-2013 Galatasaray 34 21 8 5

2011-2012 Galatasaray 40 25 11 4

2003-2004 Galatasaray 26 11 8 7

2002-2003 Galatasaray 34 24 5 5

1999-2000 Galatasaray 34 24 7 3

1998-1999 Galatasaray 34 23 9 2

1997-1998 Galatasaray 34 23 6 5

1996-1997 Galatasaray 34 25 7 2





Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği maçlar

Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

Galatasaray 1-2 Alanyaspor

Karagümrük 2-1 Galatasaray

Konyaspor 4-3 Galatasaray

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Ankaragücü 2-1 Galatasaray

Galatasaray 3-4 Ç. Rizespor

Hatayspor 3-0 Galatasaray





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr