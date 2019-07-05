Galatasaray Emre Mor'u transfer etmek için Celta Vigo ile görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak görünürken bu gerçekleşir- se genç futbolcu kendisini vitrine çıkaran Fatih Terim'le yeniden buluşmuş olacak.

İSPANYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Tecrübeli hoca A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Emre Mor'u ilk kez Ay-Yıldızlı ekibe davet etti. Terim'li dönemde ismini daha çok duyuran Emre Mor 15 kez milli formayı giydi. Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen genç yıldız Celta Vigo'da bekleneni veremedi. Büyük bir düşüşe geçen Emre Mor, G.Saray'a gelirse Fatih Terim'le yeniden doğma şansı bulacak. Tecrübeli hocanın Emre'yi parlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Takvim