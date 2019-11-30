Fatih Terim, Emre Akbaba'yı bekliyor
11 Mayıs’ta sakatlık yaşadığı Rizespor maçından bu yana takımdan ayrı kalan Galatasaray'ın milli oyuncusu Emre Akbaba kadrodaki yerini almayı hedefliyor. Fatih Terim de dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Emre Akbaba ile yakından ilgileniyor.
11 Mayıs’ta sakatlık yaşadığı Rizespor maçından bu yana takımdan ayrı kalan Emre Akbaba, beklenenden çabuk geri dönmenin heyecanı içinde. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk devresi bitmeden kadrodaki yerini almayı hedefliyor.
Normal şartlar altında ikinci yarıdan önce sahalara dönmesi mümkün görünmeyen Emre, hızlı iyileşme süreci sebebiyle sağlık ekibine teşekkür ederken, artık hocası Fatih Terim’den formasını bekliyor.
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