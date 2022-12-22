Fatih Terim efsaneler arasına girdi!

Fatih Terim, Golden Foot ödülünü aldı, efsaneler arasına adını yazdıran ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. 2003'ten bu yana, dünya futboluna katkı sağlayan isimlere verilen bu ödüle, Terim dışında Arjantin'den Sebastian Veron ile İspanyol Emilio Butragueno seçildi.





Golden Foot'un jürisi uluslararası gazetecilerden oluşuyor.

Ödülü almak için eşi Futbol Terim ile kızı Merve Terim Çetin ile birlikte Monaco'ya giden Teknik Direktör Terim, "Şık bir gece. Hatırlanmak, güzel anılmak, saygı duyulması, bunlar çok güzel duygular. Ekonomik boyutu ne olursa olsun işin manevi kısmı her şeyin önünde... Onun için ne kazanırsanız kazanın, buradaki kazandıklarınızın size dönüşünü görmek bence insanı en çok mutlu eden şey" yorumunu yaptı.

Fulya Terim de, 40 senelik evlilik süresince birçok onur duyduğu şeyler olduğunu ancak bu ödülün kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti, "Ne kadar güzel bir şey. Yaptığı işlerinin karşılığını görmek. Uluslararası bir alanda özelikle. İyi ki varsın. Gurur duyuyorum seninle" diyerek eşini kutladı.

Galatasaray da sosyal medya hesabından, "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti" mesajını yayınladı.