Fatih Terim dönemindeki en düşük puan...

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Cim Bom’un başındaki 4. dönemini geçiren Terim, 10. kez ilk yarının tamamında görev yaptı.

Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ilk yarı performansını 29 puanla 2003-2004 ve 2018-2019 sezonlarında yaşayan Sarı-Kırmızılılar, bu sezon 27 puanla söz konusu sezonların gerisinde kaldı. İmparator, 1996-97’de ise ilk yarıyı tam 44 puanla kapatmış ve en başarılı performansı göstermişti.