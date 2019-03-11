Fatih Terim'in maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

3 puan aldığımız için mutluuyum oyuncularımı da kutluyorum. İlk yarı oyun kalitemiz yüksek değildi. 1-2 tane Muslera'nın çıakrdığı toplar var. İkinci yarı daha iyi oynadık, zevk verdik ve oyuncular da oynadıkları oyundan zevk aldı.

"Kaptanımız Muslera önledi"

Antalyaspor da ciddi şekilde tehlikeli geldi ama kaptanımız Muslera önledi. Teslim olmadığımız süre içinde kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Böyle devam edeceğiz. Antalyaspor çok diri bir takım. Kenardan ve merkezden bu diri takımı açabildik.

"Diagne için sevindim"

Büyük takımda beklentisi yüksek bir şekild eoynamak çok kolay değildir. Golde atamazsanız baskı altında olursunuz. Diagne şimdi daha çok dikkat çekiyor ve ona daha çok önlem alınıyor. Ne yaparsa da yapsın sıkıntı olacak çünkü büyük takımda oynuyor. Bilerek de çıkarmadım. Attığına da sevindim. Birden bire ocak ayında gelip alışmak da kolay değil. Sevindim onun adına...

''5-0 kazanmış takıma istatistik soruyorsunuz!''

Harikasınız, bayılıyorum size. 5-0 kazanmış bir takıma, istatistik olarak kaç şut atıldı diye soruyorsunuz. Madem sürekli istatistik veriyorsunuz, artık başka istatistiklere bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela hangi oyuncu sahada hakemi kaç defa aldatıyor. Kaç kişi itiraz ediyor da son 10 dakikada kart görüyor, kaç kişi dokunduğunda kendini yere atanlar, dirseğine gelen ayağı yüzüne gelmiş gibi gösterenler... Bizim oyuncular da dahil buna. Keşke bunlara da baksak.

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesi hakkında...

Şenol Hoca ile Milli takım anlaşmış. Konu Beşiktaş ile TFF'yi ilgilendirir. Benim bir şey söylemem zaten yanlış olur. Daha gelmeden herhangi bir şeye gerek yok. Kimsenin sıkıntısı olmaması lazım. Ben bunu mevzu olarak bile görmüyorum.

Duran toplar futbolda çok önemli. Luyindama'nın kupada galiba 1 golü var, etkin 2 kafası var Erzurum'da olmadı. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tek taraflı düşünmemek lazım. Atan, tutan, bunların hepsinin doğru işlemesi lazım.

2. golden önce çalınan faul takımı ateşledi mi' sorusuna Terim: "Bilmiyorum ama o tamamen bir reaksiyondu. Topu kazanmak için önemli bir çaba vardı orada. Bize göre faul değildi ama hakeme göre ne olduğu önemli. Biz de zaten daha fazla abartamıyoruz. 10 maçı hatırlıyorsunuzdur.

''Galatasaray pes etmez...''

Erzurum'dan buraya esasında çok bir şey değişmedi. Kaybetmenizin kredisi her dakika azalıyor. Bugün oyuncularla konuşurken, bu ahvalde konuştum. Galatasaray pes etmez, kabullenmez, geri durmaz.

Fernando açıklaması

Fernando'nun sakatlığı vardı birkaç antrenmana çıktı. Sinan'la beraber dışarıda olmaları gerektiğini düşündüm. Yarın bir gün bizimle olurlar. Bugün böyle karar verdik. Yuto olmayınca bir yabancı daha çıkarmak zorundaydık. Bursa maçında inşallah hep beraber olacağız.