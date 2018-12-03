Fatih Terim derbide neredeydi?

Fanatik Özel

Galatasaray, dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayan teknik direktör Fatih Terim'in mücadeleyi nereden takip ettiği büyük merak konusuydu.

Karşılaşma öncesinde iki kulübün yetkilileri arasında yapılan görüşmede, Terim'in Vodafone Park'taki mücadeleyi ünlü iş adamı Mübariz Mansimov'un locasında izlemesi kararlaştırılmıştı. Ancak maç saatinde locanın oldukça kalabalık olması nedeniyle fikrini değiştiren Terim'in, stat güvenlik amiri Ahmet Ateş'in odasına geçerek derbiyi buradan takip ettiği öğrenildi.

Dün geceden bu yana özellikle sosyal medyada, Terim'in hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına sinirlenerek locayı terk ettiğine dair çıkan haber ve görüntülerin de gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.