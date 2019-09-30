Fatih Terim derbi sonrası soyunma odasında neler söyledi?

Cezasını Fenerbahçe derbisiyle tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi, hemen Paris Saint Germain maçı için kolları sıvadı.

Derbide yapılan bazı yanlışları sıcağı sıcağına oyuncularına aktaran Terim’in, “Bu atmosferde kazanmamız gerekirdi. Ancak böyle maçlar oynayacağız. Lig uzun bir maraton. Bu kayıpların telafisi için zamanımız var. Şimdi bu maç burada kalsın. Sadece Paris Saint Germain ile oynayacağımız maça odaklanın. Önümüzde fazla zaman yok ve asıl Şampiyonlar Ligi’nde yaşayabileceğimiz kötü bir sonuç bizi olumsuz etkiler. Kaliteli bir takımız ve kalitemizi böylesine önemli bir maçta göstermeliyiz. Böyle bir karşılaşmada, böyle bir arenada kimsenin hata yapma lüksü yok. Bu nedenle kusursuz bir oyun sergilememiz gerekiyor” diye konuştuğu öğrenildi. Soyunma odasına moralsiz giden sarı-kırmızılı futbolcuların bu motive edici konuşmanın ardından kendilerine geldikleri belirtildi.

(Milliyet)