Fatih Terim dengeleri değiştirdi! “Nerede kalmıştık” demişti...
21 Aralık 2017 gecesi, “Nerede kalmıştık” diyerek Galatasaray’daki dördüncü dönemine başlayan Terim, o imzayı attıktan sonra Süper Lig’de teknik direktör değiştirmeyen tek bir kulüp kalmadı. 1.5 yıllık süreçte veda eden son iki isim; Şenol Güneş ve Abdullah Avcı...
Terim geldi böyle oldu... 21 Aralık 2017 gecesi attığı “Nerede kalmıştık” tweetiyle, dördüncü kez Galatasaray’da teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Terim, o imzayı attıktan sonraki 1.5 yıllık süreçte 2 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşarken, rakiplerinin de dengesini bozdu!
Tecrübeli hocanın, Galatasaray’ın başına geçmesinin ardından Süper Lig’de teknik direktör değişikliğine gitmeyen tek bir kulüp kalmadı. Kulüplerinden son ayrılan Süper Lig hocaları ise Beşiktaş’tan Türk Milli Takımı’nın başına geçen Şenol Güneş ile Başakşehir’e veda edip Beşiktaş’la anlaşan Abdullah Avcı oldu. İşte Terim sonrasında ligde yaşanan hoca borsası...
Akhisarspor: Okan Buruk, Safet Susiç, Cihat Arslan, Cem Kavçak
Alanyaspor: Safet Susiç, Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Mustafa Camunak, Sergen Yalçın
Ankaragücü: İsmail Kartal, Bayram Bektaş, Mustafa Kaplan
Osmanlıspor: İrfan Buz
Antalyaspor: David Badia, Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz
Başakşehir: Abdullah Avcı
B.B.Erzurumspor: Mehmet Altıparmak, Adem Çağlayan, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu
Beşiktaş: Şenol Güneş
Bursaspor: Paul le Guen, Mustafa Er, Samet Aybaba, Mesut Bakkal
Fenerbahçe: Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal
Göztepe: Bayram Bektaş, Kemal Özdeş, Tamer Tuna
Gençlerbirliği: Ümit Özat, Sezai Yıldırım
Karabükspor: Levent Açıkgöz, Ünal Karaman
Kasımpaşa: Kemal Özdeş, Mustafa Denizli, İlyas Öztürk
Kayserispor: Marius Sumudica, Hakan Ertürk, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman
Konyaspor: Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman
Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez, Mehmet Ali Karaca, Okan Buruk
Sivasspor: Samet Aybaba, Tamer Tuna, Hakan Keleş
Trabzonspor: Rıza Çalımbay, Ünal Karaman
Yeni Malatyaspor: Erol Bulut, Ali Ravcı
ASLIHAN ÇİL