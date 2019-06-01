Fatih Terim dengeleri değiştirdi! “Nerede kalmıştık” demişti...

Terim geldi böyle oldu... 21 Aralık 2017 gecesi attığı “Nerede kalmıştık” tweetiyle, dördüncü kez Galatasaray’da teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Terim, o imzayı attıktan sonraki 1.5 yıllık süreçte 2 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşarken, rakiplerinin de dengesini bozdu!

Tecrübeli hocanın, Galatasaray’ın başına geçmesinin ardından Süper Lig’de teknik direktör değişikliğine gitmeyen tek bir kulüp kalmadı. Kulüplerinden son ayrılan Süper Lig hocaları ise Beşiktaş’tan Türk Milli Takımı’nın başına geçen Şenol Güneş ile Başakşehir’e veda edip Beşiktaş’la anlaşan Abdullah Avcı oldu. İşte Terim sonrasında ligde yaşanan hoca borsası...

Akhisarspor: Okan Buruk, Safet Susiç, Cihat Arslan, Cem Kavçak

Alanyaspor: Safet Susiç, Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Mustafa Camunak, Sergen Yalçın

Ankaragücü: İsmail Kartal, Bayram Bektaş, Mustafa Kaplan

Osmanlıspor: İrfan Buz

Antalyaspor: David Badia, Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz

Başakşehir: Abdullah Avcı

B.B.Erzurumspor: Mehmet Altıparmak, Adem Çağlayan, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Şenol Güneş

Bursaspor: Paul le Guen, Mustafa Er, Samet Aybaba, Mesut Bakkal

Fenerbahçe: Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal

Göztepe: Bayram Bektaş, Kemal Özdeş, Tamer Tuna

Gençlerbirliği: Ümit Özat, Sezai Yıldırım

Karabükspor: Levent Açıkgöz, Ünal Karaman

Kasımpaşa: Kemal Özdeş, Mustafa Denizli, İlyas Öztürk

Kayserispor: Marius Sumudica, Hakan Ertürk, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman

Konyaspor: Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman

Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez, Mehmet Ali Karaca, Okan Buruk

Sivasspor: Samet Aybaba, Tamer Tuna, Hakan Keleş

Trabzonspor: Rıza Çalımbay, Ünal Karaman

Yeni Malatyaspor: Erol Bulut, Ali Ravcı

ASLIHAN ÇİL