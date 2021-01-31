Fatih Terim, DeAndre Yedlin transferini dört gözle bekliyor

Sadece Mostafa Mohamed değil, DeAndre Yedlin de Fatih hocanın sahada görmeyi dört gözle beklediği bir başka isim. ABD'li sağ bekin yüksek sürati, tam da Fatih Terim'in ihtiyacı olan özelliklerin başında geliyor. 27 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de oynayacak duruma gelmesinin ardından, tecrübeli hoca takımdaki her iki beke de hücuma yönelik özel görevler verecek.

Yedlin ve Saracchi'nin ön taraftaki etkisiyle beraber, Galatasaray daha fazla hücum yapan, önde baskı kuran, topu kaptırdığında geriye çabuk dönebilen bir kimliğe bürünecek. Terim, sezon başından beri sahada uygulamak istediği bu oyun planını, takviyelerin ardından yavaş yavaş gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor.







