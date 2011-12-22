Fatih Terim: Daha da iyi olacak

Manisa galibiyeti sonrası önce yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, liderliğe giden yolda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başta yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş, Taffarel ile analist Metin Çakıroğlu olmak üzere, Başkan Aysal, Abdürrahim Albayrak ve yönetime kadar herkesi kutlayan İmparator, basın toplantısında ise taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Devler Ligi’ni işaret etti

Avrupa hasretine değinen deneyimli hoca, “Galatasaray, Avrupa’da her zaman olmalıdır. Bu konuda taraftarlarımız beni iyi tanır. Umut ediyorum en kısa zamanda amacımıza ulaşacağız. Bize bu statta böyle maçlar yakışır. Zaten beyanlarımda her zaman Avrupa’da alınacak başarıların önemini belirtiyorum. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. UEFA Kupası’nı gördük, Real Madrid karşısında alınan Süper Kupa’yı gördük. Benim rüyalarım dünyadan büyük” diye konuştu ve bir anlamda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu işaret etti.





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